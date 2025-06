“Muito grave”, avalia Jonas sobre pedido de propina de Zé Carlos

Segundo Jonas em entrevista ao FPX Cast , a informação chegou a ele pela manhã desta quinta-feira, após a divulgação do Portal G1 Campinas de que o parlamentar havia firmado um acordo de não persecução penal com o Ministério Público de São Paulo (MPSP) . “ É uma situação muito delicada . Estava conversando com o Wandão (vice-prefeito de Campinas e presidente do PSB municipal) sobre isso, almoçamos juntos, ele vê da mesma forma, e acho que é uma decisão que a Câmara vai ter que tomar (sobre possível cassação)”, afirmou.

O deputado federal Jonas Donizette (PSB) , principal liderança do partido na região e ex-prefeito de Campinas, comentou publicamente pela primeira vez o caso envolvendo o vereador Zé Carlos , também do PSB, que confessou ao Ministério Público ter solicitado propina enquanto presidia a Câmara Municipal.

Jonas fez questão de ressaltar a gravidade da confissão. “Muito grave. É uma confissão. Eu acho que quando você tem, assim, uma convicção da tua inocência, você vai até o fim”, declarou. E completou: “Juridicamente ele resolveu o problema, mas com esse vazamento, o problema político é muito grande. É uma situação muito complicada. Você está falando: ‘eu fiz’”

Zé Carlos está em seu sexto mandato consecutivo e foi presidente da Câmara no período em que o crime teria ocorrido. O ex-prefeito de Campinas evitou antecipar qualquer posição sobre medidas partidárias ou pessoais - a possibilidade de uma renúncia por parte do vereador- , mas sinalizou incômodo da legenda. “Confesso para você que eu acho que, pelo que eu sinto, o partido também está bastante incomodado. Não sei qual vai ser o posicionamento pessoal dele, não falei com ele, né, mas é algo que eu acho que a Câmara vai ter que lidar com isso com muita seriedade.”

CP será avaliada na segunda



Divulgação/CMC