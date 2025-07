Carreta vaza 700 litros de óleo na Rodovia dos Bandeirantes

Uma carreta que trafegava pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste, derramou aproximadamente 700 litros de óleo diesel após colidir com um objeto na pista, na noite desta sexta-feira (25). O acidente ocorreu no quilômetro 128, sentido interior, por volta das 19h45, e mobilizou equipes ambientais e da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) até a madrugada deste sábado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a concessionária Autoban, o veículo Mercedes-Benz Actros 2651 seguia pela faixa 3 quando bateu em um objeto não identificado e teve o tanque de combustível danificado. O motorista parou no acostamento ao perceber o vazamento. Apesar do derramamento, o condutor não se feriu.

As equipes da concessionária isolaram a área e aplicaram serragem para conter o óleo. A CETESB chegou ao local por volta das 23h e, em seguida, uma empresa especializada em emergências ambientais foi acionada. A carreta foi retirada da rodovia por um guincho pesado às 2h, mas os trabalhos de contenção e limpeza continuaram até por volta das 4h30 da manhã.