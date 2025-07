Sedentarismo faz crianças e adolescentes perderem força muscular

Uma revisão de estudos realizada por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), junto a cientistas da Austrália e da França, traz à tona um fenômeno preocupante: a dinapenia infantil, nome dado à perda de força e potência muscular entre crianças e adolescentes.

“A revisão se baseou em uma série de estudos publicados entre 1978 e 2024 e revelou que há um severo declínio no nível de atividade física e força muscular nas últimas décadas entre crianças e adolescentes”, diz à Agência Einstein o profissional de educação física Cássio Víctora Ruas, PhD em Ciências do Esporte e do Exercício e autor do estudo. Os resultados foram publicados no periódico Conexões, da Faculdade de Educação Física da Unicamp.

Tradicionalmente associada ao envelhecimento, a dinapenia infantil tem surgido cada vez mais cedo, impulsionada pelo estilo de vida sedentário e uso excessivo de telas, intensificado principalmente após o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.