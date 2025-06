Câmara confirma leitura de pedido de cassação contra Zé Carlos

A Câmara Municipal de Campinas confirmou que irá votar nesta segunda-feira (30) o pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o vereador Zé Carlos (PSB), após vir a público a confissão ao Ministério Público de que ele solicitou propina para manutenção de contratos com empresas terceirizadas da Casa. A proposta será lida e apreciada durante a sessão ordinária, como determina o regimento, e a decisão caberá ao plenário da Casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Procuradoria Jurídica da Câmara concluiu a análise do pedido protocolado pelo advogado Lucas Henrique Trevisan e confirmou que a denúncia cumpre os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 201/67, que trata de infrações político-administrativas e quebra de decoro parlamentar. Com isso, o pedido segue para deliberação em plenário, onde será necessário o apoio da maioria simples dos vereadores presentes para ser aceito.

Caso o plenário aprove a denúncia, será sorteada uma comissão formada por três parlamentares para conduzir os trabalhos da CP. Se rejeitado, o processo será automaticamente arquivado.