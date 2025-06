Campinas libera consulta online de processos físicos desde 1932

A Prefeitura de Campinas colocou no ar, nesta quinta-feira (26), uma nova ferramenta digital para consulta de protocolos físicos no portal Requerimentos Campinas. O sistema agora permite o acesso a documentos cadastrados no município desde 1932, superando as limitações anteriores que restringiam a consulta a registros feitos até 2004.

A plataforma já está disponível e pode ser acessada no endereço requerimentos.campinas.sp.gov.br. Segundo a administração municipal, a iniciativa busca ampliar o acesso à informação, corrigir falhas relatadas por usuários e reforçar a transparência e a eficiência no serviço público.

Uma das principais inovações é a possibilidade de acesso a todos os processos vinculados ao CPF do cidadão, o que facilita a localização de documentos e torna o sistema mais amigável. A consulta pode ser feita com o login e senha do Portal do Cidadão ou com a conta Gov.br.