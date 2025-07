Chuva volta a atingir Campinas após semanas de seca

Campinas registrou chuva nesta sexta-feira (25) pela primeira vez no mês de julho, encerrando um longo período de estiagem e tempo seco. De acordo com o Cepagri da Unicamp, a precipitação de 5,6 mm ocorreu no início da tarde e durou cerca de 20 minutos, com direito a ventania de até 49,6 km/h, céu escuro e queda de temperatura, que depencou para 18ºC. Antes do temporal, a cidade já estava encoberta por nuvens pesadas e registrou ventos fortes, chamando atenção pelo clima incomum às 12h30.

Apesar de rápida, a chuva rompe o que até então era um mês sem registro de precipitações, segundo o Cepagri. A última vez que choveu em Campinas foi no dia 27 de junho, com 3,6 mm.

A precipitação desta sexta foi causada devido à convergência de umidade que o avanço de uma área de baixa pressão proporciona, que favorece a maior cobertura e desenvolvimento de nuvens.