Tempestade derruba árvores, muro e alaga casa em Campinas

20 minutos de chuvas fortes em Campinas foram o suficiente para derrubar cinco árvores, um muro e causar alagamento em uma casa. Segundo boletim da Defesa Civil, a tempestade que atingiu a cidade entre 12h56 e 13h18 desta sexta-feira (25) causou oito ocorrências.

As cinco quedas de árvores foram registradas nas ruas Talvino Egídio de Souza (Jardim Miranda), José Manoel Veiga (Jardim Chapadão), Mineiros do Tietê (Vila Pompéia), Itapecerica da Serra (Cidade Jardim), Capão Bonito (São Bernardo) e Itapetininga (Cidade Jardim). Houve ainda uma queda na avenida Doutor Theodureto de Almeida Camargo (Vila Nova).

Também uma queda de galho atingiu a avenida Coaciara, no Parque Dom Pedro II. Já na região sul, um muro caiu na rua Manoel Luís de Souza Neto, no Jardim New York. No Parque Oziel, por fim, um imóvel ficou alagado, segundo o órgão — que não especificou em qual altura do bairro aconteceu a ocorrência.