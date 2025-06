Câmara aprova reajuste de 6% nos salários dos servidores

Em sessões extraordinárias, a Câmara Municipal de Campinas aprovou nesta quinta-feira (26) o projeto de lei complementar que concede reajuste salarial de 6% aos servidores municipais ativos, aposentados e pensionistas. O texto também estabelece o aumento do vale-alimentação para R$ 2.000,11, um reajuste de 12,85% para os funcionários da ativa, e eleva o auxílio nutricional dos inativos de R$ 300 para R$ 350,01, com acréscimo de 16,67%.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O projeto agora segue para sanção do prefeito Dário Saadi, e os novos valores passam a valer nos pagamentos de 30 de julho (salário) e 1º de agosto (vale e auxílio), com aplicação retroativa a maio, data-base do funcionalismo. A Prefeitura de Campinas conta atualmente com mais de 16 mil servidores ativos e 12,2 mil aposentados e pensionistas.

Além do reajuste, os vereadores também aprovaram outras três propostas. Uma delas, o Projeto de Lei nº 206/2025, facilita a doação de bens públicos inservíveis para entidades da sociedade civil, como associações de bairro e ONGs, modernizando os critérios da Lei nº 8.552/1995.