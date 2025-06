Brasuca recebe tributo ao rock nacional com 'Bloco do Eu Sozinho'

Campinas vai receber neste sábado (28) o show comemorativo dos nove anos do Bloco do Eu Sozinho, projeto que celebra o melhor do rock nacional com clássicos de bandas que marcaram gerações. A apresentação será no Brasuca, em Barão Geraldo, com ingressos a partir de R$ 30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Bloco do Eu Sozinho é um evento itinerante que percorre o Brasil em homenagem a grupos e artistas que moldaram o cenário musical do país. No repertório, estão sucessos de Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Skank, Paralamas do Sucesso, CPM 22, O Rappa, Engenheiros do Hawaii, Los Hermanos, entre outros.

Criado em 2006, no Recife, o projeto une integrantes das bandas Bob Tyson e Forte 5, expoentes da cena underground pernambucana. Os músicos Tyson Júnior e Tobias Villa-Lobos lideram o espetáculo, prometendo uma noite repleta de nostalgia e celebração.