Homem é preso por matar rival a facadas em Paulínia

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (24) acusado de matar outro a facadas durante uma briga em Paulínia. O caso aconteceu por volta das 21h50, na Rua Bento Luciano Fiorini, no bairro Santa Terezinha.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender uma denúncia de esfaqueamento. No local, a vítima, de 39 anos, estava sendo socorrida por uma equipe do Samu. Apesar dos esforços médicos, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal da cidade.

Durante as diligências, os guardas conseguiram localizar o suspeito, de 37 anos, nas imediações. Segundo os agentes, ele foi reconhecido por já ter se envolvido em uma outra desinteligência anterior, ainda naquela noite.