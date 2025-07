PM prende dois e recupera três veículos furtados no Campo Belo

Dois homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (25) após assumirem o roubo a um veículo no bairro Irmãos Sigrist, na região do Jardim Nova América. Os suspeitos, de 20 e 23 anos, foram detidos no Jardim Itaguaçu, região do Campo Belo, em Campinas. Junto a eles, a polícia ainda apreendeu um celular, uma pistola falsa, uma moto e outro carro com placas adulteradas — um deles com registro de furto.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes da PM faziam patrulhamento pela região quando receberam, via rádio, a informação sobre o roubo de um Chevrolet Ônix preto. O veículo foi encontrado por outra viatura no Campo Belo, enquanto a primeira equipe abordou um deles, após suspeitar de um volume que estava em sua cintura. Com o jovem, os agentes encontraram a chave do Ônix.

Sem titubear, ele confessou o crime e indicou a casa em que morava o comparsa. Os policiais foram até a residência e chamaram o colega. Ele saiu ao quintal, mas voltou para dentro ao perceber que se tratava da polícia.