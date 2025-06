Baep de Campinas prende homem com arma após fuga em Jundiaí

Durante uma operação realizada na terça-feira (24), uma equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas prendeu um homem que portava ilegalmente um revólver calibre 32. O caso ocorreu na área de atuação do 11º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em Jundiaí.

Ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir e, durante a tentativa, tentou se desfazer da arma de fogo, arremessando-a. Mesmo com a tentativa de evasão e resistência, os agentes conseguiram detê-lo e efetuar a apreensão da arma.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A arma foi apreendida e o suspeito permanece à disposição da Justiça.