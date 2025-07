Jovem é detido em Campinas após rolezinho com carro roubado

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes patrulhavam pela rua quando se depararam com o veículo estacionado com quatro jovens dentro. Os policiais abordaram o motorista, que alegou estar “dando uma volta com o carro dos pais”.

O veículo foi encontrado na rua dos Tocaúnas, altura do número 24, na Vila Miguel Vicente Cury, sob posse de um jovem de 21 anos –que foi detido por receptação.

Quando consultada a placa do veículo, no entanto, a pesquisa mostrava que ela pertencia a outro carro, e não ao Fusion sob posse do jovem.

Confrontado, ele mudou a versão e disse que comprou o carro de um homem em Sumaré, por R$ 6 mil –a tabela fipe desse veículo começa a partir de R$ 76 mil, a depender do modelo.

Os agentes então consultaram o chassi do veículo e descobriram que havia sido furtado três dias antes. No interior do carro, os PM’s também encontraram duas placas distintas de outros veículos.