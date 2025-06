Radar no Jardim Chapadão começa a multar a partir de sábado

O cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Jacob Bereck Steinberg, no Jardim Chapadão, terá reforço na fiscalização de trânsito a partir deste sábado (28) com a instalação de um novo radar no sentido Centro–bairro. O objetivo é aumentar a segurança viária em um trecho considerado crítico pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O equipamento remanejado foi posicionado em resposta a pedidos da população local, que relatou riscos constantes no cruzamento, cercado por imóveis residenciais e comércios. Segundo a Emdec, a área tem declive acentuado, o que favorece o aumento da velocidade, e apresenta cruzamento em nível, condição que aumenta o risco de colisões.

O radar irá fiscalizar três infrações: excesso de velocidade (acima de 60 km/h), avanço no sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. A média de tráfego na Avenida Marechal Rondon é de 15,4 mil veículos por dia.