Mário Gatti aponta extravio de lençóis, torneiras e cobertores

O item mais extraviado foi o lençol hospitalar, com 8.882 unidades , seguido de 2.089 camisolas, 1.847 toalhas de banho e 410 cobertores . Entre os objetos furtados de banheiros, chamam atenção as 564 torneiras e 124 assentos sanitários levados das unidades.

A Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência, em Campinas, registrou o extravio de 14.071 itens entre junho de 2024 e junho de 2025, com um prejuízo estimado de R$ 667.165,70. O levantamento foi feito pela equipe de supervisão de informação da rede, com base nos relatórios de gestores e coordenadores de manutenção e rouparia.

A situação afeta diretamente a qualidade do atendimento e a experiência dos usuários do sistema público. “É um recurso público que está sendo desperdiçado, prejudicando quem mais precisa”, alertam os responsáveis pelo levantamento.

Campanha “Mãos que Cuidam”

Para enfrentar o problema, o Setor de Humanização da Rede Mário Gatti desenvolveu o projeto Mãos que Cuidam, com o objetivo de conscientizar usuários sobre a importância de preservar os bens públicos nas unidades de saúde. O foco está no fortalecimento do senso de pertencimento, corresponsabilidade e cuidado com os espaços.

As ações previstas incluem dinâmicas participativas, atividades integrativas e estímulo à conservação de materiais, estruturas e equipamentos médicos e não médicos.