Foragido saca arma e é morto pela Polícia Militar

Segundo o relato oficial, os agentes deram ordem de parada, que não foi obedecida. Flávio teria feito menção de sacar uma arma da cintura e foi alvejado com cinco tiros. Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PM realizava diligências no conjunto habitacional localizado na Estrada Joaquina Maria de Arruda , quando avistou dois homens conversando na parte térrea de um dos apartamentos. Durante a abordagem, os policiais notaram a presença de Flávio vindo do interior da residência.

Um homem de 41 anos , identificado como Flávio Donizeti Pinheiro Junior , morreu baleado durante uma intervenção da Polícia Militar no bairro Jardim Imperial , em Mogi Guaçu , na tarde de segunda-feira (22). De acordo com os policiais, ele era foragido da Justiça por não retornar ao sistema prisional após o término da saída temporária.

No local foram apreendidos três celulares, R$ 1.322 em dinheiro e um revólver calibre .32, que estaria com o foragido. O caso foi registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu.