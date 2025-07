Motorista perde controle, cai em córrego e morre na Santos Dumont

O óbito foi constatado ainda no local . Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária e da concessionária Colinas prestaram atendimento à ocorrência. Até a última atualização, a perícia e a funerária ainda não haviam chegado.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 5h16 , no sentido Sul. Por motivos ainda a serem apurados , o condutor trafegava pela faixa 1 quando saiu da pista, cruzou o canteiro central, colidiu com o talude e caiu no córrego que margeia a rodovia.

Um motorista morreu na manhã desta segunda-feira (14) após perder o controle do veículo, sair da pista e cair em um córrego na altura do km 48,7 da rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba . A vítima estava sozinha em um VW Gol .

Apesar da gravidade do acidente, não houve necessidade de interdições na via, e o tráfego seguiu normalmente no trecho. As condições climáticas eram boas no momento da colisão.

A identidade da vítima não havia sido divulgada até o fechamento desta reportagem.