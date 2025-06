Operação fecha central, apreende 60 kg de drogas e prende 5

Uma ação de rotina da Polícia Militar em Sumaré terminou com a apreensão de mais de 60 quilos de drogas e a prisão de cinco homens envolvidos em um esquema regional de tráfico. O caso começou com a abordagem de um Honda Civic preto, que tentou fugir ao avistar os agentes na Avenida Júlio de Vasconcelos.

Durante a perseguição, que terminou na Avenida Renata Selmi, os policiais encontraram 650 microtubos de cocaína no porta-malas do carro. O motorista, de 41 anos, confessou o crime e revelou a localização de uma casa usada como depósito de entorpecentes, em Santa Bárbara d’Oeste.

No imóvel, no Parque Silva Azedo, os militares encontraram outros três suspeitos e apreenderam 52 kg de cocaína, 6,7 kg de crack e 1,6 kg de maconha, além de 160 mil microtubos vazios, cadernos com anotações do tráfico, celulares, uma espingarda e material para embalagem.