Homem é baleado após briga com traficante do PCC no Campo Grande

Um homem de 43 anos foi baleado no peito na noite de sábado (21) na região do distrito do Campo Grande, em Campinas. A vítima relatou à polícia que o autor do crime seria integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e que há uma desavença antiga entre os dois. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado por testemunhas caído na calçada da Rua Surubim Pintado, ainda consciente e com um ferimento na região do tórax. Ele pediu ajuda e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado ao Hospital PUC-Campinas, onde permanece internado.

Mesmo debilitado, ele conseguiu contar aos policiais que estava em uma praça nas proximidades quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa atirou contra ele. O homem também afirmou que o atirador seria ligado ao tráfico de drogas e à facção PCC.