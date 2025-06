GM apreende 1,3 kg de drogas com apoio do cão K-9 Flecha

Uma operação da Guarda Municipal de Campinas apreendeu mais de 1,3 quilo de entorpecentes durante patrulhamento de rotina na Praça José Pires Alvim, no Jardim do Lago. A ação contou com o apoio do cão farejador K-9 Flecha, do Canil 1 da corporação.

Segundo a GM, um homem fugiu ao avistar a viatura, despertando a atenção dos agentes. Diante da atitude suspeita, os guardas iniciaram uma varredura na área com auxílio do cão, que localizou várias sacolas escondidas entre a vegetação.

No total, foram apreendidas 216 porções de maconha, 302 pedras de crack, 159 pinos de cocaína e 146 porções de haxixe. O material foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o caso foi registrado como apreensão de entorpecentes.