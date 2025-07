Justiça barra grades no entorno do Centro de Convivência

A vereadora Paolla Miguel (PT) comemorou a decisão judicial em postagem nas redes sociais. “Agora as grades já foram colocadas, mas isso não deixa de ser uma vitória para todas as pessoas que defendem uma cultura livre, a ocupação do espaço público pelo povo, que lutam contra o elitismo e o apartheid social que divide Campinas entre ricos e pobres”, afirmou.

O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu, em decisão liminar, a instalação de grades no entorno do Centro de Convivência Cultural de Campinas, apesar da obra estar finalizada . A medida foi tomada pelo juiz Mauro Iuji Fukumoto , que apontou a ausência de parecer formal do Condephaat , órgão estadual responsável pela preservação do patrimônio histórico.

A Prefeitura de Campinas alegou, no começo da obra, que o cercamento era uma medida de proteção, com objetivo de evitar vandalismo, pichações, uso de drogas e fogueiras no local. O espaço cultural funciona todos os dias, das 8h às 19h, e o cercamento com gradis metálicos de dois metros de altura, posicionado a cinco metros do prédio principal, teria sido projetado para manter a visibilidade da arquitetura de Fábio Penteado.

No dia da reinauguração do Centro de Convivência, no dia 10 de julho, o prefeito Dário Saadi (Republicanos) defendeu o cercamento. “É uma polêmica desnecessária. A gente quer preservar esse patrimônio. Ressaltando que a estrutura desse teatro (interno) foi comprometida por danos causados no piso do teatro externo (de Arena)”, disse.