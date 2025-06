Unicamp inaugura laboratório com simuladores de alta fidelidade

A Faculdade de Enfermagem da Unicamp inaugurou um Laboratório de Simulação Clínica voltado à formação de estudantes da graduação, pós-graduação e residência. A estrutura conta com simuladores de alta fidelidade e softwares que replicam situações reais, como atendimentos pediátricos, geriátricos e adultos, além de interações delicadas como a comunicação de más notícias a familiares.

A cerimônia de entrega das obras contou com a presença do reitor Paulo César Montagner, que destacou o avanço estrutural da unidade. "É uma formação sólida, com base teórica, prática e agora com tecnologia de ponta para simulações controladas antes dos estágios hospitalares", afirmou.

O novo espaço também inclui melhorias de acessibilidade física na unidade, viabilizadas por meio dos editais Alegra e de um projeto de ensino do programa Faepex.