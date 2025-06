Integrante do PCC é preso pelo BAEP com R$ 20 mil no Cambuí

Um dos nomes mais influentes do tráfico de drogas na Região Metropolitana de Campinas foi preso na manhã desta quarta-feira (18) durante patrulhamento do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) no bairro Cambuí, área nobre de Campinas. Segundo a Polícia Militar, o homem é integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e atuava como traficante de nível internacional, sendo responsável pelo abastecimento de entorpecentes em várias cidades da região.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado, mas os policiais encontraram cerca de R$ 20 mil em dinheiro vivo e joias, cujo suspeito não conseguiu justificar a origem. Segundo a PM, a quantia e os objetos são incompatíveis com qualquer atividade legal atribuída a ele.

No momento da prisão, o homem estava acompanhado do cunhado, que foi identificado como o comprador do apartamento onde o traficante estava morando. A polícia aponta que a aquisição do imóvel teve finalidade criminosa, ao favorecer o paradeiro do foragido e dificultar sua localização.