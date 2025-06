Feriado de Corpus Christi leva 193 mil a Viracopos

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, espera receber cerca de 193,3 mil passageiros entre os dias 18 e 23 de junho, durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Estão previstos 1.773 pousos e decolagens, incluindo 194 voos internacionais, com destaque para os destinos nos Estados Unidos, Europa e Paraguai.

Os dias de maior movimento serão quarta-feira (18), com 35,9 mil passageiros, quinta (19), com 35 mil, domingo (22), com 32,6 mil, e segunda-feira (23), que lidera a projeção com 39,1 mil pessoas circulando pelo terminal.

Os picos de fluxo devem ocorrer entre 17h e 23h50 nesta quarta, e entre 5h e 10h nos dias de retorno, domingo e segunda. No terminal internacional, são esperados 18,8 mil passageiros, com maior concentração no domingo (22), quando 3.582 pessoas devem embarcar ou desembarcar pelo Píer A.