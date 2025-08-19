Suspeito de roubo morre em confronto com PM em Campinas

Um homem, identificado como Caio Cezar Di Buono Filho, morreu após um confronto com policiais militares na noite de segunda-feira (18), no Jardim Santo Antônio, em Campinas. A ocorrência foi registrada após uma perseguição iniciada no bairro Taquaral, onde ele era suspeito de ter roubado uma motocicleta com uso de arma de fogo.

Com o auxílio do rastreador do veículo, as equipes localizaram o suspeito em fuga. Durante a perseguição, a motocicleta em que ele estava colidiu contra uma viatura da PM. Após a queda, segundo o boletim de ocorrência, Caio Cezar “fez menção em sacar a arma”, o que levou os policiais a reagirem com disparos.

Ainda de acordo com a polícia, o homem correu para um terreno baldio e chegou a efetuar um disparo contra a equipe, que revidou com oito tiros. Ele foi atingido e morreu no local.