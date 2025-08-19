Passageiro morre após mal súbito em ônibus metropolitano

Um homem de 66 anos morreu após sofrer um mal súbito dentro de um ônibus, na noite de segunda-feira (18), em Monte Mor. Ele chegou a ser atendido pelo Samu, mas segundo a Polícia Civil, deu entrada já sem vida no hospital.

O caso foi registrado nesta terça-feira (19) no Plantão Policial por um familiar e classificado como morte natural, com registro do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO).

De acordo com o boletim, o falecimento ocorreu por volta das 20h30. A Polícia Civil informou que não há indícios de crime relacionados ao caso.