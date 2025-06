CSs abrem para atender casos respiratórios na sexta e sábado

Apesar do ponto facultativo desta sexta-feira (20), todos os centros de saúde de Campinas vão funcionar normalmente, das 7h às 17h, segundo a Prefeitura. No sábado (21), as unidades com atendimento de rotina também estarão abertas, das 7h às 13h, para reforçar o combate às doenças respiratórias e ampliar o acesso à vacina contra a gripe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A medida foi adotada diante da alta sazonal de síndromes respiratórias, que tem elevado a procura por atendimento, principalmente entre crianças. A estratégia ajuda a desafogar hospitais e UPAs, priorizando que casos leves sejam atendidos nas unidades básicas. A Rede Mário Gatti, por sua vez, já ampliou 19 leitos infantis desde março, com abertura de estruturas nas unidades Mário Gattinho, Ouro Verde, PUC-Campinas e Irmandade de Misericórdia.

Entre 1º de abril e 7 de junho, os 69 centros de saúde da cidade já realizaram quase 19,4 mil atendimentos de sintomáticos respiratórios, com pico de 9,7 mil casos apenas em maio.