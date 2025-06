Valinhos reduz passagem de ônibus para R$ 3,70 a partir de julho

Os usuários do transporte público em Valinhos pagarão R$ 1 a menos na tarifa a partir de julho, com o valor da passagem caindo de R$ 4,70 para R$ 3,70. O anúncio foi feito pelo prefeito Franklin Duarte de Lima nesta terça-feira (17) como parte de um pacote que ainda inclui gratuidade aos domingos e feriados, novos ônibus e modernização do sistema.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Além da redução, o projeto prevê passagem gratuita todos os dias para idosos entre 60 e 64 anos, acompanhantes de PCDs e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O pacote ainda depende de aprovação da Câmara Municipal.

A concessionária Sou Valinhos já iniciou a renovação da frota, com 10 novos ônibus zero km entregues nesta terça-feira. A prefeitura também anunciou Wi-Fi nos coletivos, GPS com rastreamento em tempo real, sistema de reembarque gratuito, painéis eletrônicos no terminal e ampliação de horários e itinerários.