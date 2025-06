Flávio Paradella: Nova investigação e a velha crise da Câmara

A lista dos citados inclui os vereadores Zé Carlos (PSB), Permínio Monteiro (PSB), Edison Ribeiro (União Brasil), Filipe Marchesi (PSB) e os ex-parlamentares Fernando Mendes (Republicanos) e Jorge Schneider (PL) . Todos negam envolvimento ou irregularidades. A investigação, no entanto, caminha em ritmo lento : as oitivas foram marcadas apenas para maio de 2025, quase um ano após a instauração do inquérito.

A denúncia anônima, que partiu da Polícia Federal e foi transferida ao Ministério Público de São Paulo por não envolver a União, afirma que os políticos teriam recebido valores em troca da inclusão de uma emenda na Lei Complementar 295/2020 , permitindo a expansão urbana sobre regiões ambientalmente sensíveis. A gravidade do caso se acentua não só pela temática — que envolve interesses imobiliários e dano ambiental potencial —, mas também por atingir nomes consolidados na base do governo e expor mais um capítulo de desgaste político que se arrasta há meses com outra denúncias sobre os componentes do Legislativo campineiro .

Esse cenário também alimenta críticas à atuação dos órgãos de controle, como Ministério Público e Polícia Civil, acusados de morosidade e baixa transparência nas apurações. No entanto, o maior dano é à imagem da própria Câmara, que vem acumulando escândalos e polêmicas internas sem dar respostas efetivas à sociedade. Além da denúncia sobre as APAs, parlamentares da casa já foram alvos de suspeitas de rachadinha, superfaturamento em shows via emendas impositivas e irregularidades em contratos da Casa de Leis.

Contraditoriamente, o único caso que avançou em apuração formal no Legislativo foi o do vereador Vinícius Oliveira (Cidadania), acusado de quebra de decoro por ter filmado uma unidade de saúde municipal em ação considerada agressiva. Uma infração simbólica diante do conjunto de suspeitas mais graves que pairam sobre colegas de plenário. O foco exclusivo no novato, ignorando os demais escândalos, reforça a sensação de valores distorcidos e falta de compromisso com o real interesse público. Por sinal, nem mesmo os vereadores de oposição ousam trilhar no caminho acusatório contra colegas da base. Poderiam pedir uma CPI, mas não o fazem.

Enquanto isso, a Câmara segue mais como um cartório carimbador do que como um poder fiscalizador, com sessões recheadas de homenagens e pouca discussão sobre os problemas reais da cidade. A revelação da nova investigação é mais um sinal de alerta — que, ao que tudo indica, segue sendo ignorado por boa parte dos parlamentares.

Gustavo Reis em apuros