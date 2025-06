Caminhão com madeira pega fogo e interdita pista da Anhanguera

Um caminhão carregado com madeira pegou fogo após uma colisão lateral na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, na madrugada desta terça-feira (17). O acidente aconteceu no km 142, sentido Sul, por volta de 0h30, e provocou a interdição total da pista por mais de uma hora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a CCR AutoBAn, concessionária responsável pelo trecho, o veículo acessava a via expressa quando bateu lateralmente em uma carreta. Com o impacto, a cabine do caminhão incendiou rapidamente, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros para controlar as chamas.

Apesar da gravidade, uma pessoa saiu ilesa e outra sofreu ferimentos leves, conforme informações preliminares. As vítimas estavam nos dois veículos envolvidos — uma carreta que transportava açúcar e o caminhão que levava 74 toneladas de madeira.