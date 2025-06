Motorista bêbado e com CNH cassada causa acidente

Um jovem de 23 anos foi preso em Mogi Guaçu após causar um acidente de trânsito enquanto dirigia embriagado e com a CNH cassada. O caso ocorreu na noite de domingo (15), no Jardim Igaçaba, e foi registrado no plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram o condutor caído no chão, ao lado do veículo que havia colidido com um poste. Durante o atendimento, os agentes constataram sinais visíveis de embriaguez, além de um forte sangramento na parte de trás da cabeça da vítima.

No interior do carro, havia cheiro intenso de álcool e gelo rosa, geralmente usado em bebidas alcoólicas. A documentação do veículo estava regular, mas o condutor estava com a CNH cassada desde março de 2025.