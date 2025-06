Sorriso Maroto fará show de despedida da turnê em Paulínia

A banda Sorriso Maroto confirmou que fará em Paulínia um dos últimos shows da turnê “Sorriso Maroto – As Antigas”, que será encerrada em 2025. A apresentação acontece no Sambódromo no dia 1º de novembro e os ingressos estarão à venda a partir de 17 de junho (clique aqui).

A turnê, que celebra os 25 anos de carreira do grupo, revisita os maiores sucessos do Sorriso Maroto até o ano de 2016, com canções como “Ainda Gosto de Você”, “Já Era”, “Sinais”, “Futuro Prometido” e “Assim Você Mata o Papai”. O repertório é conduzido por um robô no telão do palco, e inclui o tradicional momento em que um fã é convidado para cantar “Me Olha nos Olhos” ao lado do vocalista Bruno Cardoso.

Desde o início, a turnê já passou por 17 cidades em 36 edições, com público superior a 800 mil pessoas. “Finalizaremos em 2025 essa turnê que nasceu como comemorativa e acabou se estendendo por dois anos. Cada cidade agora será uma despedida”, disse Bruno Cardoso.