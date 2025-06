Rota prende chefe de facção com drogas em Campinas

Um homem apontado como integrante da liderança de uma facção criminosa foi preso pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) na tarde de sexta-feira (13), em Campinas. A abordagem aconteceu na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), nas proximidades do Jardim Nova América.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia sobre um veículo que transportava entorpecentes pela rodovia. Após a identificação do carro, a equipe realizou a abordagem e localizou uma sacola com porções de crack e maconha.

O suspeito, que conduzia o veículo, foi preso em flagrante e é apontado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) como um dos líderes de uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas e armas. Ainda segundo a corporação, o grupo tem ligações com organizações criminosas do Rio de Janeiro.