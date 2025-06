Homem de 57 anos é baleado no rosto na região do Ouro Verde

Um homem de 57 anos foi baleado no rosto no final da noite de sexta-feira, 13, em Campinas. O caso aconteceu na região do distrito do Ouro Verde e até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. A vítima segue internada em estado grave.

Segundo o boletim de ocorrência, um vizinho escutou disparos na rua Eliane Trabulsi Valente, no bairro Jardim Adhemar de Barros. Ao sair, encontrou Adirson Firmino Pedro Simão com sangue no rosto e acionou o socorro.

O Resgate do Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima ao Hospital PUC-Campinas, onde permanece internado em estado grave. Os criminosos entraram em um carro e fugiram na sequência, não sendo possível localizá-los.