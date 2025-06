Casos de trabalho infantil crescem no interior e acendem alerta

O Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado na última quinta-feira (12), trouxe números preocupantes para o interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT) da 15ª Região, que abrange 599 municípios paulistas, houve um aumento de 30% nas denúncias de trabalho infantil no primeiro semestre de 2025. Entre janeiro e maio, foram 220 “notícias de fato” (NFs) recebidas, contra 169 no mesmo período do ano anterior.

Em 2024, o total anual já havia crescido 29,3% em relação a 2023, com 445 denúncias, contra 344 no ano anterior. Para o vice-procurador-chefe do MPT em Campinas, Ronaldo Lira, a data de 12 de junho é um marco de conscientização: “É um grito de alerta. O trabalho infantil não é escola de vida, é uma violação de direitos que rouba o tempo de estudar, de brincar e de se desenvolver plenamente”, afirma.

Além dos dados sobre o trabalho precoce, o MPT também registrou 110 denúncias contra empresas que descumpriram a cota legal de aprendizes, entre janeiro e maio de 2025. Isso representa um aumento de 25% em relação a 2024, quando houve 88 queixas no mesmo período. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que empresas devem contratar de 5% a 15% de jovens aprendizes, com idade entre 14 e 24 anos.