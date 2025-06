Campinas intensifica combate à dengue em 32 bairros

Criado em 2023 e tornado política pública permanente em setembro do ano passado, o GRU atua nos pontos mais críticos e onde denúncias pelo canal 156 não foram resolvidas. A abordagem busca respostas rápidas para conter criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

No mesmo dia, a Secretaria de Saúde divulgou a 23ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, com foco em 32 bairros que exigem atenção redobrada por apresentarem alto risco de transmissão. As áreas são selecionadas com base em indicadores técnicos, como número de casos, circulação simultânea de arboviroses, densidade populacional e dificuldade de acesso para os agentes.

Bairros com alerta elevado

Leste: Jardim Conceição, Vila 31 de Março

Jardim Conceição, Vila 31 de Março Noroeste: Vila Castelo Branco, Jardim Garcia, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Jardim Londres, Recanto dos Pássaros

Vila Castelo Branco, Jardim Garcia, Vila Padre Manoel de Nóbrega, Jardim Londres, Recanto dos Pássaros Norte: Cidade Universitária 1

Cidade Universitária 1 Sudoeste: Chácara São José, Jardim São Francisco, Chácara Formosa, Jardim Cristina, Vila Aeroporto, Jardim Filadélfia

Chácara São José, Jardim São Francisco, Chácara Formosa, Jardim Cristina, Vila Aeroporto, Jardim Filadélfia Sul: Jardim San Diego, Jardim Campo Belo 1 e 2

Jardim San Diego, Jardim Campo Belo 1 e 2 Sudeste: Vila Lemos, Jardim São Fernando, Jardim Paranapanema

Moradores das regiões vizinhas também devem redobrar a atenção, já que os alertas se estendem ao entorno das áreas indicadas.

As visitas são feitas por funcionários da empresa Impacto Controle de Pragas, que utilizam uniforme com camiseta laranja ou blusa verde com logo da empresa e crachá de identificação. Voluntários de mutirões usam coletes laranja com a frase “Campinas contra o mosquito”.