Foragida é mordida por namorado, aciona PM e vai presa

Uma mulher procurada pela Justiça foi presa pela Polícia Militar em Pedreira no fim de semana, após ela mesma acionar os agentes por conta de uma agressão sofrida durante uma briga com o namorado. O caso ocorreu no bairro Jardim Triunfo e foi registrado no plantão policial da cidade.

Segundo a PM, a mulher relatou que discutiu com o companheiro, que estaria sob efeito de drogas, e acabou sendo mordida por ele antes que ele deixasse o local. Apesar da agressão, ela afirmou que não precisava de atendimento médico e que registraria a ocorrência mais tarde.

No entanto, durante a consulta criminal da solicitante, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela por crime de furto. Diante disso, a mulher foi presa e encaminhada à delegacia de plantão, onde a prisão foi formalizada.