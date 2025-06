Médica relata constrangimento e acusa Vini de quebrar sigilo

A denunciante disse que se sentiu surpresa ao retornar do horário de jantar e encontrar a movimentação. “ Quando eu cheguei para retomar os atendimentos, eu fiquei bastante surpresa com aquela movimentação e, mais surpresa ainda, quando eu vi que ele era um vereador ”, afirmou. Ela conta que Vini se identificou exigindo respeito: “ Ele responde: ‘eu sou o vereador Vini. Me respeite, porque eu sou a autoridade aqui’. Eu falo: ‘olha, o senhor é a autoridade lá na Câmara, mas aqui o senhor respeita o meu plantão e o meu trabalho’ ”.

“ Ele acessou prontuários, acessou fichas médicas, que é contra a Lei Geral de Produção de Dados e a quebra do sigilo médico. Então, isso é totalmente inaceitável ”, afirmou a médica ao relatar os acontecimentos no plantão de 1º de janeiro no Hospital Mário Gatti. Segundo ela, a entrada do vereador foi feita sem autorização e acompanhada de pessoas que gravavam imagens, inclusive sem máscara.

A médica afirmou que o vereador não procurou diálogo com a equipe sobre falhas do sistema de saúde. “Em nenhum momento... ele não foi conversar com a equipe, com os trabalhadores, perguntando quais eram as ineficiências, o que precisaria ser melhorado. Não foi na farmácia ver o que estava faltando de medicação. Só instigou a população a entrar em combate contra os médicos e contra toda a equipe”.

Sobre a abordagem direta, Daiane relatou: “Eu fui abordada quando eu retornava para a sala. E aí, eu perguntei se ele estava me gravando, porque eu ia me manifestar que eu não queria que ele me gravasse. Mas ele respondeu: ‘sim, eu estou’... E, ainda assim, ele manteve a gravação com a minha voz”. Questionada se o parlamentar usou palavras ofensivas, respondeu: “Ele foi bastante combativo, hostil, agressivo. Não que ele tenha me xingado ou me deferido palavras de baixo calão, mas só o fato de ele estar ali exigindo respeito porque ele era autoridade e sendo agressivo na abordagem já foi bastante conflituoso”.