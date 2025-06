Caminhão com etanol tomba, pega fogo e atinge rio

Um caminhão bitrem carregado com etanol tombou em uma alça no km 129 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, na manhã desta quarta-feira (11). O acidente foi registrado por volta das 11h40, no sentido norte, e mobilizou diversas equipes de emergência após o vazamento do produto perigoso e início de fogo na vegetação e nas margens de um rio próximo.

De acordo com informações da Rota das Bandeiras, concessionária responsável pela rodovia, o bitrem transportava aproximadamente 30 mil litros de etanol. Com o impacto da queda, parte da carga vazou e atingiu o rio, provocando chamas na superfície da água, o que exigiu ação conjunta do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar Rodoviária.