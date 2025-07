Clássicos do automobilismo tomam conta da Torre do Castelo

A cidade de Campinas recebe neste domingo, 27 de julho, a edição 2025 da tradicional Volta do Chapadão, evento gratuito que reúne raridades automobilísticas e presta homenagem ao piloto Benedito Lopes, conhecido como “Campineiro Voador”. A celebração começa às 9h, na região da Torre do Castelo, com direito a exposição e demonstração de veículos históricos, como o Ford V8 1932 e o Ford 1928 Speedster, em um circuito improvisado na Avenida João Erbolato.

A ação valoriza a memória do primeiro piloto campineiro a se destacar no cenário nacional e internacional do automobilismo, cuja vitória na 2ª Volta do Chapadão, em 1937, marcou época. Ao todo, serão cerca de 40 veículos selecionados que fizeram parte de competições oficiais ou representam a era de ouro da indústria automotiva, como Opala Especial, Fusca e Puma.

O público poderá vivenciar uma verdadeira viagem no tempo, com barracas temáticas comandadas pelo grupo Mulheres Empreendedoras, que vão oferecer quitutes nostálgicos da infância de quem viveu os anos 70 e 80. A trilha sonora fica por conta da banda Pop Rockers, que apresentará clássicos do pop e do rock até os anos 90.