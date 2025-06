Irmão agride mulher com soco no rosto durante briga familiar

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal após agredir a própria irmã dentro da residência da família em Itatiba (SP), na segunda-feira (9). A vítima relatou que levou um soco na boca e precisou sair de casa após ter sido trancada pelo agressor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial da cidade, policiais militares foram acionados por volta das 14h40 para atender a uma denúncia de agressão na Rua Tacílio Amá, no bairro Parque Tescarolo. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima que relatou ter sido agredida com um soco na boca pelo irmão após uma discussão familiar envolvendo o uso de alimentos da casa. Ela disse ainda que, após a agressão, o homem teria trancado o portão da residência, e que só conseguiu sair após chutar a estrutura.

A vítima foi levada à Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, onde foi atendida e passou por exame clínico. O laudo constatou lesões compatíveis com a agressão, incluindo sangramento na boca e perda parcial de um dente.