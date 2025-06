Amparo muda local do Festival de Inverno para garantir realização

A edição de 2025 do Festival de Inverno de Amparo está confirmada, mas em um novo endereço. Após decisão judicial que impôs limites de som e horário para eventos na Praça Pádua Salles, a Prefeitura definiu que o festival será realizado na área compreendida entre a Rodoviária “Salim Oazi” e o Mercado Municipal. O evento ocorrerá entre 9 e 27 de julho.

No novo espaço, estão previstos quatro palcos espalhados pelo estacionamento da Feira do Produtor e pela própria rodoviária. Também haverá áreas dedicadas à gastronomia, artesanato, produtos agro, espaço infantil e ações de acessibilidade, incluindo tradução em Libras nos shows principais.

A mudança foi motivada por uma liminar expedida pela 2ª Vara Cível de Amparo em 26 de maio, que atendeu a pedido do Ministério Público. O juiz Fernando Campanella determinou que, durante o festival, o volume de som não ultrapasse 55 decibéis e que todas as atividades sejam encerradas até as 22h. A Prefeitura considerou as condições tecnicamente inviáveis para manter o festival no local tradicional e ainda aguarda uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) sobre o recurso apresentado.