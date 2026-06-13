A RMC (Região Metropolitana de Campinas) enfrentará um final de semana de tempo instável, com céu encoberto, temperaturas amenas e potencial para tempestades, principalmente nos períodos da tarde e noite. Segundo os institutos de meteorologia, os temporais podem ser severos em alguns momentos.

No sábado (13), a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado. Há possibilidade de chuva já durante a madrugada e no início da manhã. A partir da tarde, novos episódios de pancadas e temporais podem atingir a região.

Embora os acumulados de chuva não devam ser expressivos. Os principais riscos estão associados a rajadas de vento fortes e descargas elétricas. As temperaturas variam entre 16°C e 23°C. No domingo, o céu permanecerá predominantemente nublado, com previsão de chuva a partir do final da manhã ou começo da tarde.