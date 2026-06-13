A Arena do Torcedor, montada na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, recebe os últimos ajustes para a transmissão dos jogos do Brasil na Copa. Nesta quarta-feira (10), equipes trabalharam nos testes finais do telão gigante que será usado para exibir as partidas da seleção.

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O espaço será aberto ao público no sábado, 13 de junho, para o jogo de estreia do Brasil contra o Marrocos, às 19h. A partida será disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Além do telão, a Arena terá esquema especial de trânsito e transporte, segurança, atendimento médico, programação cultural e opções gastronômicas.