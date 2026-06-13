A Arena do Torcedor, montada na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, recebe os últimos ajustes para a transmissão dos jogos do Brasil na Copa. Nesta quarta-feira (10), equipes trabalharam nos testes finais do telão gigante que será usado para exibir as partidas da seleção.
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O espaço será aberto ao público no sábado, 13 de junho, para o jogo de estreia do Brasil contra o Marrocos, às 19h. A partida será disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Além do telão, a Arena terá esquema especial de trânsito e transporte, segurança, atendimento médico, programação cultural e opções gastronômicas.
O telão instalado no local tem 12 metros de largura por 7 metros de altura. Segundo a organização, mais de 30 profissionais participaram da montagem do painel de LED, que passou por horas de testes para ajustes de imagem.
A Emdec fará operações especiais no entorno da Praça Arautos da Paz para orientar o trânsito e organizar o acesso do público. Quem optar pelo transporte coletivo poderá usar a linha especial 901, que vai ligar o Terminal Central ao Taquaral com dois ônibus.
A região também é atendida por outras quatro linhas municipais: 171, que faz o trajeto Campinas Shopping/Shopping Dom Pedro; 345, Jardim Carlos Lourenço/Cidade Judiciária; 348, Vila Marieta/Cidade Judiciária; e 359, Jardim Esmeraldina/Cidade Judiciária.
Para quem for de carro, agentes de trânsito vão orientar a circulação e a ocupação das vagas. A estimativa é de cerca de 350 vagas no local, além de aproximadamente 500 vagas em ruas próximas.
A segurança será reforçada com monitoramento da Guarda Municipal. O público também terá como referência o 4º Distrito Policial, localizado na Avenida Doutor Heitor Penteado, 2.561, no Taquaral.
Por medida de segurança, bebidas serão servidas em copos plásticos ou latas. A organização também orienta os torcedores a usarem camisas do Brasil ou roupas neutras, evitando camisetas de clubes para reduzir o risco de rivalidades entre torcidas.