A Justiça converteu em prisão preventiva a detenção dos três homens presos em flagrante pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante a prática de rope jump em Limeira. A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada na manhã deste domingo, 14.

Segundo a Polícia Civil, os investigados prestaram depoimento e afirmaram não saber explicar como a jovem foi lançada da Ponte do Esqueleto sem estar conectada à corda de segurança.

Os dois responsáveis pela preparação da vítima para o salto disseram não se lembrar dos momentos que antecederam a queda.