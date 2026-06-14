14 de junho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRAGÉDIA

Caso Maria Eduarda: Justiça mantém três homens presos

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Momento em que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, é lançada da plataforma durante salto de rope jump
Momento em que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, é lançada da plataforma durante salto de rope jump

A Justiça converteu em prisão preventiva a detenção dos três homens presos em flagrante pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante a prática de rope jump em Limeira. A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada na manhã deste domingo, 14.

Segundo a Polícia Civil, os investigados prestaram depoimento e afirmaram não saber explicar como a jovem foi lançada da Ponte do Esqueleto sem estar conectada à corda de segurança.

Os dois responsáveis pela preparação da vítima para o salto disseram não se lembrar dos momentos que antecederam a queda.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, eles não conseguiram esclarecer onde ocorreu a falha no procedimento de segurança ou quem deveria ter conferido a instalação do equipamento.

As investigações apontam que a corda que deveria garantir a segurança de Maria Eduarda permaneceu no chão da plataforma, sem ter sido presa à vítima.

Ainda durante os depoimentos, os três homens relataram que atuam há anos em atividades de rope jump e que jamais haviam enfrentado uma ocorrência parecida. Eles demonstraram estar abalados com a situação.

A Polícia Civil informou ainda que o salto de Maria Eduarda não foi o primeiro realizado naquele dia. Outras pessoas participaram da atividade anteriormente sem qualquer incidente.

O terceiro homem preso declarou que não tinha a função de instalar a corda de segurança e que havia sido chamado apenas para prestar auxílio durante o evento.

Apesar da versão apresentada, a polícia entende que ele também poderia ter percebido a ausência do equipamento, já que a corda era de grande porte e estava visivelmente posicionada sobre a plataforma de salto.

Os três homens que aparecem em imagens empurrando a jovem da estrutura foram autuados por homicídio com dolo eventual. Nesse tipo de enquadramento, considera-se que os envolvidos assumiram o risco de provocar o resultado fatal, mesmo sem intenção direta de matar.

Para a Polícia Civil, a falta de conferência dos equipamentos de segurança foi um fator determinante para o acidente.

Por fim, o advogado Rafael Gomes dos Santos, responsável pela defesa dos investigados, classificou o caso como uma “triste fatalidade”. Segundo ele, o rope jump não possui regulamentação específica, mas também não é uma atividade proibida.

O defensor afirmou ainda que eventos semelhantes já haviam sido realizados anteriormente na Ponte do Esqueleto e informou que cerca de 100 pessoas participaram da atividade no sábado.

O inquérito segue em andamento. A Polícia Civil pretende ouvir novas testemunhas e aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Comentários

Comentários