Unicamp abre inscrições para a UPA 2025

Estão abertas as inscrições para a 20ª edição do programa Unicamp de Portas Abertas (UPA 2025). O evento será realizado no dia 23 de agosto, das 9h às 17h, no campus de Barão Geraldo, em Campinas, com atividades voltadas à apresentação da Universidade para estudantes e instituições de ensino de todo o país. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por escolas e instituições de ensino por meio do site oficial da UPA.

A UPA se consolidou como um dos principais eventos da Unicamp voltados à divulgação acadêmica, científica e institucional, atraindo alunos do ensino médio interessados em conhecer os cursos, as instalações e os projetos da Universidade. Neste ano, o tema do evento será “UPA 20 anos e COP30 no Brasil: a mudança já começou”, em alusão à Conferência do Clima da ONU, que será sediada no país em novembro.

De acordo com o coordenador-geral da Unicamp, Fernando Coelho, o evento reforça o caráter público e gratuito da instituição: “Este é um momento para mostrarmos o que a Unicamp tem a oferecer e reafirmarmos o compromisso com as demandas da sociedade, especialmente diante dos desafios climáticos atuais”.