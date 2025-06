Três linhas vão circular com novos horários a partir desta sexta

Usuários das linhas 117 (Dic VI), 125 (Terminal Ouro Verde/Shopping Iguatemi) e 190 (Jardim São Domingos) devem ficar atentos às alterações nos horários de operação a partir desta sexta-feira (6), em dias úteis. As mudanças foram anunciadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e fazem parte de uma reestruturação na frota e nos intervalos de viagens.

A linha 125 recebe reforço com cinco novos ônibus equipados com ar-condicionado e tomadas USB. Com isso, a frota operacional salta de quatro para seis veículos, reduzindo o intervalo entre partidas nos horários de pico de 27 para 19 minutos. As saídas do Terminal Ouro Verde serão das 4h50 às 22h30, e do Terminal Shopping Iguatemi, das 5h54 às 23h20.

Na linha 117, que parte da avenida Coacyara (Ouro Verde), os ônibus circularão entre 4h35 e 23h26. Já do Centro (avenida Dr. Moraes Salles), as partidas ocorrerão entre 5h30 e 0h11. Os intervalos passam a ser de 10 a 12 minutos nos picos.