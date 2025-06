Fiesta com R$ 70 mil em multas é apreendido em blitz da EMDEC

Um Ford Fiesta com R$ 70 mil em multas foi apreendido durante uma operação de trânsito realizada na Avenida Mercedes Benz, em Campinas. O carro, que estava com o licenciamento vencido, foi recolhido ao Pátio Municipal após ser flagrado em uma das 30 blitze integradas promovidas em maio pela Emdec, Guarda Municipal, Polícia Militar e CPTran.

Outro veículo, um Chery, também foi removido, desta vez na Avenida Desembarque, com R$ 26 mil em débitos. Ambos foram autuados pelas irregularidades e acumulavam valores expressivos em infrações de trânsito.

No total, as operações registraram 1.392 infrações e resultaram na remoção de 205 veículos. De acordo com o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, os números demonstram a importância da fiscalização para retirar de circulação motoristas reincidentes. “Quem insiste em cometer infrações com frequência assume o risco de provocar acidentes e até mortes no trânsito”, afirmou.