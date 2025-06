Campinas terá nova onda de frio com queda de temperatura

Campinas deve enfrentar uma nova onda de frio a partir desta segunda-feira (9), com quedas acentuadas de temperatura causadas pela chegada de uma massa de ar polar. A mudança já começou a ser sentida nesta quinta-feira, com o tempo mais encoberto e temperaturas amenas, cenário que se estende pelo fim de semana, que terá instabilidades e chance de chuva leve, mas sem acumulados expressivos.

A previsão indica que a segunda-feira será chuvosa pela manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas até a noite, marcando o início da frente fria. O dia deve começar com mínima de 15°C e máxima de 20°C, e umidade alta.

Entre terça (10) e sexta (13), o tempo permanece seco, com céu claro, sol entre nuvens e temperaturas baixas pela manhã. As mínimas devem variar entre 11°C e 13°C, e as máximas não passam dos 23°C, segundo os modelos meteorológicos. Na quarta-feira (11), por exemplo, a mínima prevista é de apenas 11°C.