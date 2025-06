Jovem morre em confronto com a PM na região do Jardim Icaraí

Um homem de 22 anos, identificado como Pablo Rian de Oliveira Cardoso, foi morto a tiros pela Polícia Militar no início da madrugada desta terça-feira (2), em Campinas. Segundo o registro policial, ele estava com uma motocicleta roubada e drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A abordagem ocorreu na Rua Professora Amália de Arruda, na Gleba B, região do Jardim Icaraí, durante patrulhamento de rotina. De acordo com a PM, o suspeito levantou uma arma na direção dos agentes, que reagiram com disparos.

O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. O rapaz estava com uma moto com queixa de roubo, peças de outros veículos e grande quantidade de maconha.